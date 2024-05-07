Осенью в кузбасском посёлке сдадут новую поликлинику для 30 тыс. жителей

По данным правительства Кузбасса, осенью этого года в пгт. Промышленная сдадут новую поликлинику для детей и взрослых. Более 30 тысяч жителей будут получать медицинскую помощь в новом здании, площадь которого составит 6,3 тыс. кв. метров.
«Сейчас приводим организации здравоохранения региона к единому стандарту, чтобы жители могли получить полный комплекс медпомощи на самом высоком уровне. К примеру, в поликлинику в Промышленной закуплено всё новое диагностическое оборудование: рентген-установка, флюорограф, маммограф, УЗИ-аппарат, необходимый комплект медтехники для процедур и лечения, новая мебель», — сказал губернатор Сергей Цивилев.
В новом помещении разместят детскую и взрослую поликлиники, женскую консультацию, лечебно-диагностические подразделения, отделение функциональной диагностики, реабилитации и физиотерапии, лучевой диагностики, пункт выдачи детского питания и др. Сейчас строители отделывают помещение внутри, устраивают инженерные сети и завершают устройство фасада.
Мы писали, что до 2030 года в Кузбассе начнут строить 60 поликлиник разных профилей. В этом году завершат ремонт в пяти больницах и поликлиниках, одна из которых долгожданная поликлиника № 5 в Кемерове, и начнут реновация в новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л. С. Барбараша. Продолжается строительство ещё шести объектов здравоохранения.