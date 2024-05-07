Красная площадь закрыта для посетителей в день инаугурации президента России

По данным иностранных журналистов, в ЕС случился раскол из-за присутствия на инаугурации Путина. Указывалось, что Франция, Венгрия и Словакия якобы планируют отправить туда своих представителей, однако в ФРГ и других странах Евросоюза посчитали это нежелательным. На церемонии не будет представителей от Великобритании, а также от США, сообщали ранее представители британского МИД и Госдепа Штатов.