В Волгограде 7 мая жалуются на масштабный сбой мобильной связи

В центре Волгограда во время генеральной репетиции парада возникли массовые сбои мобильной связи. В радиусе километра от площади Павших борцов нет ни телефонной связи, ни мобильного интернета. В магазинах не работают терминалы оплаты. Тяжелее всего туристам, приехавшим в город утром 7 мая 2024 года. У вокзала они не могут ни вызвать такси, ни открыть карты на телефонах, гости города не могут принять звонки и сами никуда дозвониться, сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru.
О проблемах со связью сообщают волгоградцы и из более отдаленных точек Центрального района. Часть операторов работают более-менее, телефонные звонки идут с помехами. Интернет очень медленный. Многие связывают это с тем, что связь заглушили на время генерального прогона Парада Победы в Волгограде.
Подробная программа праздничных мероприятий на День Победы 2024 в Волгограде здесь.