В Волгограде 7 мая жалуются на масштабный сбой мобильной связи

В центре Волгограда во время генеральной репетиции парада возникли массовые сбои мобильной связи. В радиусе километра от площади Павших борцов нет ни телефонной связи, ни мобильного интернета. В магазинах не работают терминалы оплаты. Тяжелее всего туристам, приехавшим в город утром 7 мая 2024 года. У вокзала они не могут ни вызвать такси, ни открыть карты на телефонах, гости города не могут принять звонки и сами никуда дозвониться, сообщает корреспондент сайта volgograd.kp.ru.