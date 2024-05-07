Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чиланзаре вырубят более 50 сухих деревьев, угрожающих жизни и здоровью горожан. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Чиланзарском районе столицы начали рубить деревья, представляющие угрозу жизни и имуществу жителей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, в последнее время в столице участились случаи падения деревьев из-за сильного ветра и других причин. На прошлой неделе в Чиланзарском районе при падении дерева погиб младенец.

По данным пресс-службы районного хокимията, в махалле «Катартал» все деревья были обследованы с участием специалистов. Установлено, что из 5344 декоративных и 876 плодовых деревьев — 52 насаждения погибли, а 16 были повреждены.

Сегодня с помощью специальной техники началась вырубка 52 сухих дерева.

Сообщается, что мероприятия проведут по всему району. Планируется вырубить все деревья, которые могут упасть во время сильного ветра и дождя и нанести ущерб жизни и имуществу людей.