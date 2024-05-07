На Чиланзаре вырубят более 50 сухих деревьев, угрожающих жизни и здоровью горожан. Видео

Напомним, в последнее время в столице участились случаи падения деревьев из-за сильного ветра и других причин. На прошлой неделе в Чиланзарском районе при падении дерева погиб младенец.
По данным пресс-службы районного хокимията, в махалле «Катартал» все деревья были обследованы с участием специалистов. Установлено, что из 5344 декоративных и 876 плодовых деревьев — 52 насаждения погибли, а 16 были повреждены.
Сегодня с помощью специальной техники началась вырубка 52 сухих дерева.
Сообщается, что мероприятия проведут по всему району. Планируется вырубить все деревья, которые могут упасть во время сильного ветра и дождя и нанести ущерб жизни и имуществу людей.