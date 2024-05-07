Новый Aurus для инаугурации Путина собран в Татарстане

На предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина будет использован новый лимузин Aurus. Автомобиль не только собран в Татарстане, но и получил значительные обновления как внешнего вида, так и технических характеристик. Премьера обновленного флагмана приурочена к важному государственному событию.
Обновленный Aurus был доработан с учетом последних технологических трендов и требований безопасности. Инновации коснулись не только двигателя и систем безопасности, но и интерьера автомобиля, что делает его одним из наиболее защищенных и комфортабельных в мире.
Ранее мы писали, что инаугурация Путина запланирована на 7 мая в 12 часов. Она для Путина станет пятой.