Губернатор превратил «горячие точки» в точки роста

За последние годы в регионе сдвинулось решение нескольких крупных проблем, социальных и экологических. Губернатору Игорю Кобзеву удалось в том числе избавить регион минимум от двух крупных гирь, висевших на нем из-за ничем не подкрепленных амбиций прежнего руководства области: от обязательств по аэропорту до обязательств по ликвидации загрязнений БЦБК.
Две решенные проблемы: Суворовское и Усольский химпром.
Решения привлечь к проблемам федералов в местных телеграм-каналах активно обсуждались. Несмотря на мнения скептиков, в регионе видят, что именно в сотрудничестве с федеральными структурами в области уже завершены или близятся к завершению несколько крупных проектов, которые еще недавно были проблемными, горячими точками.
Например, площадка химпрома в Усолье-Сибирском, которая десятилетиями отравляла почву и воду. Предприятие стало банкротом, его закрыли, опасные отходы закачали в отработанные соляные скважины, какие-то закопали в канистрах, цех ртутного электролиза остался стоять под открытым небом. С годами она стала некой загадочной закрытой зоной, «сибирским Чернобылем» — и бесконечной темой для острых журналистских материалов. Было непонятно, как вообще взяться за такую огромную работу, учитывая, что при всем этом развернул деятельность на опасной площадке не один собственник. В 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Усолье, после этого по инициативе губернатора Игоря Кобзева все закрутилось, к решению проблемы подключились федеральные власти. Единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба назначили подразделение «Росатома» — Федеральный экологический оператор (ФЭО). Режим ЧС уже прекращен. В 2027 году рекультивация должна завершиться. Сегодня на промплощадке бывшего Усольехимпрома выполнено более 80% всех демонтажных работ. Также «Росатом» планирует завершить мероприятия по ликвидации нефтяной линзы, что обеспечит безопасность Ангары. На месте химпрома будет создано новое предприятие — Федеральный центр химии. Сегодня создается производственно-технический комплекс «Восток», который будет специализироваться в первую очередь на утилизации ртутьсодержащих отходов и возврате извлеченных полезных элементов во вторичный хозяйственный оборот.
Огромным пустырем с обгоревшими развалинами — и без всякой надежды — долгое время был городок ИВАТУ. Городок покинуло военное училище — в 2009 году оно было присоединено к военному училищу в Воронеже. Территория приходила в упадок. Но губернатор Игорь Кобзев предложил создать здесь Суворовское училище. Была получена федеральная поддержка, президент дал поручение — и уже через три года, 1 сентября 2023-го, Суворовское открылось. Построено оно было Министерством обороны благодаря настойчивости губернатора и помощи городских властей. У проекта были противники — некие (известные всем) общественники пустыми судебными исками тормозили строительство объекта. Сегодня Суворовское, оснащенное по самому последнему слову, — новая гордость Иркутской области.
Эти проекты — прямые и неоспоримые доказательства того, что успешность работы региональной администрации и губернатора находится в прямой зависимости от того, насколько высшее должностное лицо региона умеет работать с федеральными структурами. Нынешний губернатор Игорь Кобзев, к счастью, хорошо это понимает и умеет работать с Федерацией.
БЦБК: очистить без противоречий.
Долгое время Иркутская область жила в изоляции, мало участвовала в федеральных проектах. Такова была политика прежнего руководства региона, конкретно — бывшего губернатора Сергея Левченко. Замкнуть проблемы области на самой области — эта позиция не привела ни к чему хорошему и в отношении двух глобальных проблем: отходы БЦБК и иркутский аэропорт.
Передача работ по рекультивации БЦБК в региональное ведение случилась по настойчивой просьбе экс-губернатора Сергея Левченко, адресованной непосредственно Владимиру Путину. Губернатор гарантировал решение проблемы — и возник такой клубок противоречий, который повлек и народные волнения (жители села Моты категорически возражали против вывоза и захоронения отходов БЦБК на территории муниципалитета — эта «светлая» идея созрела у региональных чиновников), и бюрократические разборки. Регион по инициативе Левченко чуть не сменил подрядчика на сомнительную частную фирму, за которой числился целый список экологических грехов.
В общем, хоть выделялись деньги для решения проблемы, но ничего сделано не было. Подрядчик («Росгеология») погряз в этой неуправляемой ситуации, к нему появились судебные претензии — и оставил объект. После того как сменилось руководство области, на объект зашел «Росатом». Его «дочка» ФЭО начала работы, которые проводятся в рамках проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». В 2021—2022 годах ФЭО боролась с переливами, чтобы отходы, грязная вода из карт-накопителей не попали в Байкал.
В апреле зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывали на площадке в Байкальске. Сегодня «Росатом» работает на двух площадках, где в составе отходов есть черный щелок, — на территории полигона «Бабхинский» и на комбинатской площадке цеха очистных сооружений. Там создается современная технологическая инфраструктура для очистки и удаления отходов со сложным составом. К концу 2024 года оборудование будет полностью смонтировано на площадке и частично — на Бабхе. Все работы проводятся в тесном контакте с региональным правительством и под контролем Правительства РФ.
Глава региона говорит, что уже сегодня нужно думать о том, как использовать территорию комбината. Есть уверенность, что и к решению этой проблемы регион привлечет федеральные структуры и деньги — Байкальск назван опорной точкой развития туризма на Байкале.
Аэропорт: вернуть для развития.
По данным, которые озвучил Игорь Кобзев в своем послании, прирост трафика иркутского аэропорта за год — плюс 44%, это рекорд среди российских авиаузлов. Аэропорт востребован — но его уровень оставляет желать лучшего.
Иркутский авиаузел в далеком 2014 году был передан Иркутской области, но при условии, что старый аэропорт приведут в порядок и регион начнет работать над постройкой нового, за городом. Региону нужно было найти инвестора, который в рамках государственно-частного партнерства вложит свои средства, поможет региону построить новый аэропорт и начать реконструкцию старого. Область вошла в программу, выделяющую федеральные деньги на развитие российских аэропортов. Но регион при Левченко не выполнил ни одного пункта из этого соглашения, и область исключили из программы и лишили софинансирования. Область, ко всеобщему стыду, даже участок земли под аэропорт подобрать не смогла.
Прошло время, изменились условия. Понимая, что реконструкция авиаузла — задача федерального масштаба, нынешний губернатор Игорь Кобзев предложил вернуть аэропорт с аэродромной инфраструктурой в федеральную собственность, с тем чтобы им занялась еще одна госкорпорация — «Ростех». «Ростех» высказал свою заинтересованность. И это очень логично, учитывая, что сегодня в Иркутске на государственном уровне развивают авиационный кластер, а также туризм. Переговоры относительно передачи аэропорта уже идут.
Для того чтобы сегодня временно решить вопрос малой вместимости иркутского аэропорта, был проведен конкурс на строительство нового временного терминала под прилет. Это быстровозводимая конструкция, которая уже дважды была представлена широкой публике. Первый вариант общественность жестко раскритиковала. Мнение народа учли и предложили новый вариант. В 2025 году терминал должен появиться. Так что дело с аэропортом, казавшееся таким же безнадежным, как площадка химпрома, Суворовское, БЦБК, с мертвой точки тоже сдвинулось.