Губернатор превратил «горячие точки» в точки роста

Например, площадка химпрома в Усолье-Сибирском, которая десятилетиями отравляла почву и воду. Предприятие стало банкротом, его закрыли, опасные отходы закачали в отработанные соляные скважины, какие-то закопали в канистрах, цех ртутного электролиза остался стоять под открытым небом. С годами она стала некой загадочной закрытой зоной, «сибирским Чернобылем» — и бесконечной темой для острых журналистских материалов. Было непонятно, как вообще взяться за такую огромную работу, учитывая, что при всем этом развернул деятельность на опасной площадке не один собственник. В 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Усолье, после этого по инициативе губернатора Игоря Кобзева все закрутилось, к решению проблемы подключились федеральные власти. Единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба назначили подразделение «Росатома» — Федеральный экологический оператор (ФЭО). Режим ЧС уже прекращен. В 2027 году рекультивация должна завершиться. Сегодня на промплощадке бывшего Усольехимпрома выполнено более 80% всех демонтажных работ. Также «Росатом» планирует завершить мероприятия по ликвидации нефтяной линзы, что обеспечит безопасность Ангары. На месте химпрома будет создано новое предприятие — Федеральный центр химии. Сегодня создается производственно-технический комплекс «Восток», который будет специализироваться в первую очередь на утилизации ртутьсодержащих отходов и возврате извлеченных полезных элементов во вторичный хозяйственный оборот.