Певица Нюша развелась с экс-чиновником из Казани

Нюша подтвердила, что изменения в ее жизни произошли после расставания с Сивовым. «Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — отметила она.