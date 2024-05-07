МВД: нетрезвых граждан не пустят на праздничные мероприятия 9 мая

По его словам, граждане смогут пройти к праздничным локациям только после личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при них. Также перед каждым КПП будет установлен информационный стенд, где будут указаны предметы, которые запрещены к проносу. Для лиц особой категории (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, беременные женщины, а также родители с малолетними детьми) будут оборудованы дополнительные пункты пропуска.