МВД: нетрезвых граждан не пустят на праздничные мероприятия 9 мая

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Правоохранители не пустят лиц в состоянии алкогольного опьянения в режимные места 9 мая, заявил замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Мирончик.
Он отметил, что МВД в пределах компетенции проводит необходимую подготовительную работу по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий.
«Для выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел, реализуется комплекс необходимых мер. Традиционно все места проведения мероприятий будут взяты под наш контроль, предварительно осмотрены саперно-пиротехническими группами, а также оборудованы контрольно-пропускными пунктами».
По его словам, граждане смогут пройти к праздничным локациям только после личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при них. Также перед каждым КПП будет установлен информационный стенд, где будут указаны предметы, которые запрещены к проносу. Для лиц особой категории (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, беременные женщины, а также родители с малолетними детьми) будут оборудованы дополнительные пункты пропуска.
Мирончик для удобства советует гражданам заранее приходить в места, где будут проводиться праздничные мероприятия. Не стоит употреблять перед походом на них спиртное.
«Лица в состоянии алкогольного опьянения в режимные места допускаться не будут», — добавил замначальника главного управления.