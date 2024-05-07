Откроется памятник героям СВО, выставка оружия и музыка в горах: Как в Сочи отметят День Победы

— Праздничную программу готовят и горные курорты. Так, 9 мая в течение дня на главной площади курорта «Роза Хутор», у здания Ратуши, будут звучать мелодии времен Великой Отечественной войны в исполнении оркестра. На Романовом мосту будет организована фотовыставка, посвященная участникам ВОВ. В лектории Горного клуба Спорт-Марафон и в Музее археологии можно будет посмотреть фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах», — добавила заместитель главы города-курорта.