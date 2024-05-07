Откроется памятник героям СВО, выставка оружия и музыка в горах: Как в Сочи отметят День Победы

В Сочи запланировали масштабную праздничную программу, посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В частности, у военных мемориалов, посвященных погибшим во время войны с фашистской Германией, во всех районах города-курорта состоятся возложения венков и цветов.
День Победы в Сочи 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий
8 мая торжественная церемония пройдет у мемориала «Подвиг во имя жизни», 9 мая — у Вечного огня в Завокзальном районе.
— Жителей и гостей Сочи ждет обширная культурная программа. Во всех внутригородских районах пройдут патриотические акции, выставки, концерты, театрализованные представления, кинопоказы в рамках краевого проекта «Завтра была война», спортивные мероприятия, также будет организована работа точек активности и полевая кухня. В преддверии 79-й годовщины Великой Победы мы уже начали адресно поздравлять наших уважаемых ветеранов. По традиции 9 мая под окнами защитников, которым тяжело посещать городские мероприятия, выступят артисты сочинских коллективов, — отметила заместитель главы города Сочи Елена Канюк.
8 мая на площади перед монументам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в Адлерском районе, откроется памятник, посвященный бойцам, не вернувшимся со специальной военной операции. На торжественной церемонии в честь этого события выступит ансамбль восьмой общевойсковой армии Луганской Народной Республики «Новороссия».
9 мая состоится возложение цветов к памятнику «Три солдата». Тут же пройдут показательные выступления военных и большой концерт районного фестиваля народного творчества.
Возложение цветов и венков 9 мая также запланировано у мемориала «Воинам-хостинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в парке 50 лет Победы Хостинского района. А в Лазаревском районе — у памятных знаков и братских могил.
— 9 мая во всех районах Сочи в течение дня будут организованы точки активности «Солдатская реконструкция». В частности они включат в себя выставку военного оружия и техники, дистантный тренажер приземления, узел связи — желающие смогут попробовать себя в роли связистов, тушение зажигательных снарядов, также гостям мероприятия будет предоставлена возможность пройти курс молодого бойца, — рассказала Елена Канюк.
Точками активности в Центральном районе Сочи станет улица Навагинская и площадь Флага, в Хостинском — парк 50 лет Победы, в Адлерском — площадь у памятника по улице Интернациональной, в Лазаревском районе — парк культуры и отдыха по улице Павлова, 2.
— Праздничную программу готовят и горные курорты. Так, 9 мая в течение дня на главной площади курорта «Роза Хутор», у здания Ратуши, будут звучать мелодии времен Великой Отечественной войны в исполнении оркестра. На Романовом мосту будет организована фотовыставка, посвященная участникам ВОВ. В лектории Горного клуба Спорт-Марафон и в Музее археологии можно будет посмотреть фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах», — добавила заместитель главы города-курорта.
Помимо этого, 9 мая во всех районах Сочи состоятся праздничные концерты. Например, в Комсомольском сквере выступят оркестр Росгвардии и лучшие городские коллективы. Начало намечено на 13:00.
Перед Зимним театром в 20:00 начнется большой концерт «Память поколений», на котором выступят различные артисты и коллективы. При этом здание театра будет использоваться для трехмерного светового шоу.
— Завершением вечерних праздничных программ во всех внутригородских районах станет исполнение артистами и гостями мероприятий легендарной песни «День Победы», — уточнила Елена Канюк.