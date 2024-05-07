В Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра

С 20:00 7 мая до 20:00 8 мая в Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает пресс-служба МЧС по республике. Ожидается юго-восточный южный ветер 8−13 м/с, местами порывы 16−21 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет туман с ухудшением видимости до 500 м—1км.