Как сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем температура воздуха поднимется до +20°… +15°, завтра ночью +5°… +10°. По республике объявлено желтое предупреждение из-за ветра.
В Башкирии ожидаются грозы и порывы ветра
С 20:00 7 мая до 20:00 8 мая в Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает пресс-служба МЧС по республике. Ожидается юго-восточный южный ветер 8−13 м/с, местами порывы 16−21 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет туман с ухудшением видимости до 500 м—1км.