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Национальный день книги может появиться в Казахстане

Астана. 7 мая. КазТАГ — Национальный день книги может появиться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Проект разработан для включения праздника “День национальной книги” в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирование в обществе высокую культуру чтения», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Проект открыт для публичного обсуждения до 22 мая.

В случае принятия проекта, Национальный день книги будут отмечать 23 апреля.

Также 23 апреля — Международный день книги и авторского права. Его отмечают с 1996 года после того, как он был провозглашен на 28 сессии ЮНЕСКО.

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