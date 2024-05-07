Национальный день книги может появиться в Казахстане

«Проект разработан для включения праздника “День национальной книги” в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирование в обществе высокую культуру чтения», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства.
Проект открыт для публичного обсуждения до 22 мая.
В случае принятия проекта, Национальный день книги будут отмечать 23 апреля.
Также 23 апреля — Международный день книги и авторского права. Его отмечают с 1996 года после того, как он был провозглашен на 28 сессии ЮНЕСКО.