Ущерб от снегопада на Среднем Урале составил порядка 50 миллионов рублей

Энергетики боролись с последствиями стихии четверо суток. В этом свердловчанам помогают эксперты из соседних регионов: Челябинска, Перми, Башкирии. Электроснабжение было восстановлено, однако местами есть кратковременные ограничения электроснабжения.
— Также на территории ответственности «Россети Урал» фиксируются технологические нарушения из-за отключения оборудования иных собственников. Например, поселок Хомутовка Первоуральского городского округа пока остается без света. Энергетики «Россети Урал» оказывают помощь собственнику оборудования, — отметили в компании.
На данный момент наблюдаются перебои с электричеством в Полевском ГО. В компании сообщили, что проблемы есть в коллективных садах, которые запитаны не от сетей «Россети Урал».