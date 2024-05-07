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Ущерб от снегопада на Среднем Урале составил порядка 50 миллионов рублей

Ущерб от аномального снегопада в Свердловской области составил 50 миллионов рублей. Предварительные расчеты привела компания «Россети Урал».

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

Энергетики боролись с последствиями стихии четверо суток. В этом свердловчанам помогают эксперты из соседних регионов: Челябинска, Перми, Башкирии. Электроснабжение было восстановлено, однако местами есть кратковременные ограничения электроснабжения.

— Также на территории ответственности «Россети Урал» фиксируются технологические нарушения из-за отключения оборудования иных собственников. Например, поселок Хомутовка Первоуральского городского округа пока остается без света. Энергетики «Россети Урал» оказывают помощь собственнику оборудования, — отметили в компании.

На данный момент наблюдаются перебои с электричеством в Полевском ГО. В компании сообщили, что проблемы есть в коллективных садах, которые запитаны не от сетей «Россети Урал».

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