Обзор РИА «Воронеж»: в какой музей сходить бесплатно на День Победы

Еще один филиал областного краеведческого музея — корабль-музей «Гото Предестинация» (Петровская набережная, 21а). В нем бесплатное посещение предоставлено для тех же категорий граждан, что и в основном музее. Для лиц, имеющих право на бесплатное посещение, установлен сеанс самостоятельного осмотра экспозиции без экскурсионного обслуживания в среду, пятницу и воскресенье в 16:00. Для многодетных семьей, имеющих право на бесплатное посещение, установлены сеансы в режиме самостоятельного осмотра экспозиции, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Бесплатное посещение с экскурсионным обслуживанием предусмотрено для детей до семи лет.