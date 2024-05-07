Обзор РИА «Воронеж»: в какой музей сходить бесплатно на День Победы

В преддверии Дня Победы воронежские музеи подготовили специальные программы, мастер-классы и выставки. Ряд из них можно посетить бесплатно или по льготной цене. Кроме того, во всех учреждениях нескольким категориям граждан положен проход без билета и на стационарные, и на временные экспозиции. В какой городской музей сходить с 7 по 12 мая — в материале РИА «Воронеж».
Музей-диорама
С 7 по 12 мая все желающие смогут посетить Музей-диораму (Ленинский проспект, 94) бесплатно. В День Победы, 9 Мая, посещение зала Диорамы будет проводиться организованными группами до 30 человек. Необходимо оставить предварительную заявку по телефону 8 473 262 85 16.
Время проведения экскурсий в зал Диорамы: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00. Для посетителей музея просмотр экспозиций возможен в любое время.
Учреждение собирает и хранит военно-исторические реликвии, обеспечивает доступ к информации по военной истории России и Воронежского края. Формирование музейных фондов ведется за счет приобретения музеем экспонатов и за счет пожертвований граждан. В фондах сосредоточены раритеты, подлинные памятники истории и их реконструкции. Нередко для организации временных выставок предоставляются частные коллекции. Всего в пространстве центра насчитывается 12 экспозиций.
Воронежский областной краеведческий музей
Воронежский областной краеведческий музей предлагает в первую очередь услуги экскурсионного характера. Право бесплатного посещения экспозиций музея в режиме самостоятельного осмотра имеют следующие категории посетителей:
- Герои СССР и РФ;
- полные кавалеры ордена Славы;
- участники Великой Отечественной войны и боевых действий;
- солдаты срочной службы;
- курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы;
- воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, Воронежского кадетского Михайловского корпуса;
- инвалиды I группы (с одним сопровождающим), инвалиды II группы, инвалиды детства (с одним сопровождающим);
- многодетные семьи;
- дети до семи лет, а также дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, находящиеся в домах-интернатах;
- сотрудники музеев РФ.
Кроме того, каждый четверг и в последнее воскресенье каждого месяца бесплатно посетить экспозиции могут лица, не достигшие 18 лет. Для лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам (учащиеся средних учебных заведений, студенты) бесплатный вход организован в последнее воскресенье месяца.
С 9 мая по 12 мая в основное здание музея (Плехановская, 29) предусмотрен бесплатный входной билет на «Экспозицию по истории края».
В музее «Арсенал» (Степана Разина, 43) в эти же дни предусмотрен бесплатный вход на стационарную экспозицию «Воронежская область в период Великой Отечественной войны».
Еще один филиал областного краеведческого музея — корабль-музей «Гото Предестинация» (Петровская набережная, 21а). В нем бесплатное посещение предоставлено для тех же категорий граждан, что и в основном музее. Для лиц, имеющих право на бесплатное посещение, установлен сеанс самостоятельного осмотра экспозиции без экскурсионного обслуживания в среду, пятницу и воскресенье в 16:00. Для многодетных семьей, имеющих право на бесплатное посещение, установлены сеансы в режиме самостоятельного осмотра экспозиции, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Бесплатное посещение с экскурсионным обслуживанием предусмотрено для детей до семи лет.
Подробная информация о графике работы и льготных программах указанных учреждений культуры представлена на сайте Воронежского областного краеведческого музея по ссылке.
Воронежский областной художественный музей имени Крамского
Правом бесплатного посещения постоянной экспозиции Воронежского областного художественного музея имени Крамского (проспект Революции, 18/1) пользуются следующие категории посетителей при предъявлении соответствующего документа:
- Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн;
- сотрудники музеев ПФ;
- члены Союза художников;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- воспитанники детских домов;
- военнослужащие срочной службы, курсанты 1-х курсов военных образовательных учреждений (до заключения с ними контракта);
- инвалиды I, II группы;
- больные онкологическими заболеваниями;
- дети дошкольного возраста;
- два сопровождающих на организованную группу детей;
- один сопровождающий группу взрослых на 15 человек;
В последнее воскресенье месяца бесплатно посетить постоянную экспозицию могут лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам. Граждане, не достигшие 18-летнего возраста, имеют право на бесплатное посещение основной экспозиции музея в режиме самостоятельного осмотра один раз в неделю по четвергам. Многодетные семьи могут бесплатно посетить музей в режиме самостоятельного осмотра экспозиций и выставок на постоянной основе.
Право на бесплатное экскурсионное обслуживание имеют следующие категории посетителей:
- экскурсионные группы детей из числа отдыхающих в оздоровительных лагерях;
- воспитанники школ-интернатов, дети-инвалиды и дети из социально-реабилитационных учреждений по предварительным заявкам;
- лица, проживающие в домах престарелых и домах инвалидов;
- многодетные семьи — один раз в месяц.
Воронежцев приглашают на три бесплатных тематических мастер-класса, на которые нужно обязательно зарегистрироваться заранее:
- 8 мая в 12:00 — мастер-класс «Открытка для бойца» (12+);
- 9 мая в 12:00 — мастер-класс «Панно к 9 Мая» (6+), в 15:00 — лекция «Художники-фронтовики» (14+).
Кроме того, в конце апреля в музее открылась выставка «Агитпоезд: воронежский маршрут. К 90-летию области» (0+). Она включает в себя более 200 экспонатов, среди которых фотографии известных воронежских деятелей, живописные работы, старейшие издания писателей-земляков, редкие художественные книги. В создании выставки также участвовали современные художники, которые стали авторами муралов. Бесплатно посетить экспозицию могут и льготные категории граждан.
Подробная информация о графике работы и льготных программах представлена на сайте Воронежского областного художественного музея имени Крамского по ссылке.
Воронежский областной литературный музей имени Никитина
Право на бесплатное посещение подразделений Воронежского областного литературного музея имени Никитина при предъявлении удостоверяющих документов имеют следующие категории посетителей:
- многодетные семьи;
- ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
- неработающие инвалиды I, II группы;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие срочной службы;
- курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды;
- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах;
- дети в возрасте до семи лет;
- сотрудники музеев РФ.
Право на бесплатное экскурсионное обслуживание при предъявлении удостоверяющих документов имеют участники и ветераны СВО, а также члены их семей каждую среду с 16:00 до 18:00 в подразделениях:
- дом-музей Никитина;
- здание мещанской управы;
- музей Бунина;
- музей-квартира Мордасовой;
- музей-усадьба Веневитинова.
Лица (не более двух человек), сопровождающие организованные группы детей, могут бесплатно посещать экспозиции и территории подразделений музея имени Никитина.
Кроме того, в учреждении организованы дни бесплатного посещения. Каждая среда месяца — день бесплатного посещения для индивидуального самостоятельного осмотра экспозиций и выставок всех подразделений музея лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам. Последняя среда месяца — день бесплатного посещения для индивидуального самостоятельного осмотра экспозиций и выставок всех подразделений музея для лиц, не достигших 18 лет. Льготы действуют при предъявлении удостоверяющих документов.
В преддверии Дня Победы в учреждениях подготовлены интерактивные занятия для детей, тематические экскурсии, литературные часы. Подробная информация о графике работы, льготных программах и мероприятиях к 9 Мая представлена на сайте Воронежского областного литературного музея имени Никитина по ссылке.
Музей «Петровские корабли»
Воронежский музей «Петровские корабли» — это малый тематический музей, экспозиция которого посвящена зарождению в Воронеже русского военно-морского флота, а также последующим этапам становления и развития кораблестроения в России. В учреждении есть льготное посещение (скидка) для представителей всех социально-поддерживаемых аудиторий (люди с ОВЗ, пенсионеры и другие). Музей также проводит бесплатное посещение для отдельных организованных групп в рамках социальной работы. Такие посещения обсуждаются с руководством музея и планируются индивидуально. Подробная информация о графике работы представлена на сайте музея по ссылке.
Все перечисленные в материале учреждения, за исключением музея «Петровские корабли», участвуют в программе «Пушкинская карта». Ее могут получить граждане РФ в возрасте с 14 до 22 лет. В 2024 году номинал «Пушкинской карты» составляет 5 тыс. рублей.
В День Победы на открытой площадке перед зданием Воронежского театра юного зрителя пройдет патриотическая акция «Синий платочек». Всем зрителям подарят более 1 тыс. символов мирного неба и женской верности — синие платки. Бесплатный праздничный концерт «Была весна, был май…» начнется в 12:30 четверга, 9 мая.
Всего в Воронеже в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовили 214 различных мероприятий.