В Севастополе на два месяца перекроют важную развязку

В Севастополе с 1 июня по 1 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Как сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса города, это необходимо, чтобы дорожники смогли выполнить работы по переустройству и защите инженерных коммуникаций.