В Севастополе на два месяца перекроют важную развязку

В Севастополе с 1 июня по 1 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Как сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса города, это необходимо, чтобы дорожники смогли выполнить работы по переустройству и защите инженерных коммуникаций.
— Таким образом, нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот, — говорится в сообщении.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной.
В Дептрансе добавили, что объехать закрытый участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной. Автобусы № 83 и 84 будут объезжать участок по Фиолентовскому шоссе.