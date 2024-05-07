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В Севастополе на два месяца перекроют важную развязку

В Гагаринском районе Севастополя с 1 июня по 1 августа перекроют важную развязку.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе с 1 июня по 1 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе. Как сообщается в официальном телеграм-канале Дептранса города, это необходимо, чтобы дорожники смогли выполнить работы по переустройству и защите инженерных коммуникаций.

— Таким образом, нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот, — говорится в сообщении.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной.

В Дептрансе добавили, что объехать закрытый участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной. Автобусы № 83 и 84 будут объезжать участок по Фиолентовскому шоссе.