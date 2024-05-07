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Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества с фотосессиями

Данные киберполиции России.

Аферисты придумали мошенническую схему с фейковыми фотосессиями, предупредили воронежцев в киберполиции России.

Злоумышленники под видом начинающих фотографов пишут людям в соцсетях с предложением провести бесплатную фотосессию. Модели якобы нужно будет оплатить лишь аренду студии. Если жертва обмана соглашается, то лжефотографы отправляют ссылки на сайты «проверенных студий». Модели остаётся только выбрать время и дату съёмки, а также оплатить аренду. Опционально — услуги стилиста и реквизит. На моменте оплаты жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платежному сервису:

«Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счёта», — пишут полицейские.