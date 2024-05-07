Где в Волгограде перекроют дороги и парковки 8 и 9 мая 2024 на День Победы

В Волгограде на время праздничных мероприятий на День Победы 8 и 9 мая 2024 года перекроют дороги и парковки. В схеме перекрытия дорог на время парада — площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней улицы. Также будут недоступны для автомобилей Нулевая продольная и ведущие к набережной дороги.
Какие дороги перекроют 8 и 9 мая 2024 в Волгограде на День Победы
С 22.00 часов 8 мая до 12.00 часов 9 мая 2024 из-за парада Победы в Волгограде перекроют площадь Павших Борцов, улицы Гоголя, Мира, Аллею Героев и прилегающие к ним проезды улиц Володарского и Ленина.
С 22.00 часов 8 мая по 24.00 часов 9 мая 2024 перекроют улицы Чуйкова (от Комсомольской до Краснознаменской), Ленина (от Чуйкова до Советской) и дорогу до телецентра на Мамаевом кургане в Волгограде.
С 7.00 до 24.00 9 мая 2024 в Волгограде будет не проехать по улице Советской от Комсомольской до Краснознаменской.
С 21.00 до 22.00 9 мая 2024 перекроют Нулевую продольную в Волгограде на участке от 7-й Гвардейской до Комсомольской.
Где нельзя припарковаться в Волгограде на майских праздниках 2024
Парковку на площади Павших Борцов в Волгограде закроют для стоянки машин вплоть до 24.00 11 мая 2024 года. Парковку возле амфитеатра на нижней террасе Центральной набережной перекроют с 8.00 до 22.00 8 мая 2024 года.
Как будет ходить общественный транспорт в Волгограде на майских праздниках 2024
Все идущие на железнодорожный вокзал Волгограда автобусы в майские праздники 2024 года изменят маршруты. По 11 мая общественный транспорт будет ходить через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Автобусы, маршруты которых идут через улицу Краснознаменскую, будут останавливать движение 9 мая, пока не проедет военная техника после парада 9 мая 2024.