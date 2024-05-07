Где в Волгограде перекроют дороги и парковки 8 и 9 мая 2024 на День Победы

В Волгограде на время праздничных мероприятий на День Победы 8 и 9 мая 2024 года перекроют дороги и парковки. В схеме перекрытия дорог на время парада — площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней улицы. Также будут недоступны для автомобилей Нулевая продольная и ведущие к набережной дороги.