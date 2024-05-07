Тепло вернули в 149 соцучреждений Нижнего Новгорода

Отопление вернули в 149 социальных учреждений Нижнего Новгорода, сообщили ИА «Время Н» в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры со ссылкой на информацию теплоснабжающих организаций.
Напомним, отопительный сезон был завершен в городе 25 апреля после значительного потепления. После чего началась активная работа по подготовке объектов теплоснабжения к следующему отопительному периоду.
Однако затем в город пришло резкое похолодание, и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рекомендовал теплоснабжающим организациям при наличии технической возможности возобновить подачу тепла в социальные учреждения города.
«На территории города функционирует 250 теплоисточников, каждый из которых имеет свою изолированную систему теплоснабжения, от которой подключено разное количество потребителей с различной тепловой нагрузкой. По ряду теплоисточников номинальная тепловая мощность не позволяет подать теплоноситель исключительно на один социальный объект. В связи с этим подача теплоносителя на объекты социальной сферы может быть обеспечена при условии подключения жилых домов при наличии технической возможности».
Ранее мы сообщали, что дожди со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе.