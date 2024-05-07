Тепло вернули в 149 соцучреждений Нижнего Новгорода

«На территории города функционирует 250 теплоисточников, каждый из которых имеет свою изолированную систему теплоснабжения, от которой подключено разное количество потребителей с различной тепловой нагрузкой. По ряду теплоисточников номинальная тепловая мощность не позволяет подать теплоноситель исключительно на один социальный объект. В связи с этим подача теплоносителя на объекты социальной сферы может быть обеспечена при условии подключения жилых домов при наличии технической возможности».