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Тепло вернули в 149 соцучреждений Нижнего Новгорода

Отопительный сезон был завершен в конце апреля.

Источник: Время

Отопление вернули в 149 социальных учреждений Нижнего Новгорода, сообщили ИА «Время Н» в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры со ссылкой на информацию теплоснабжающих организаций.

Напомним, отопительный сезон был завершен в городе 25 апреля после значительного потепления. После чего началась активная работа по подготовке объектов теплоснабжения​ к следующему отопительному периоду.

Однако затем в город пришло резкое похолодание, и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рекомендовал теплоснабжающим организациям при наличии технической возможности возобновить подачу тепла в социальные учреждения города.

«На территории города функционирует 250 теплоисточников, каждый из которых имеет свою изолированную систему теплоснабжения, от которой подключено разное количество потребителей с различной тепловой нагрузкой. По ряду теплоисточников номинальная тепловая мощность не позволяет подать теплоноситель исключительно на один социальный объект. В связи с этим подача теплоносителя на объекты социальной сферы может быть обеспечена при условии подключения жилых домов при наличии технической возможности».

добавили в департаменте

Ранее мы сообщали, что дожди со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе.

ЖКХ