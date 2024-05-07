ЦОДД посоветовал москвичам выезжать на дачу 9 или 10 мая

Запрет будет распространяться на Боровское и Востряковское шоссе от Никулинской до Озерной улицы, на Фестивальную улицу от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, на проспект Стратонавтов от Волоколамского проспекта до Тушинской площади и на другие участки.