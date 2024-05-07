Более сотни человек заболели корью в Свердловской области

При этом с краснухой и паротитом ситуация спокойная — за весь 2023 год у свердловчан данные заболевания не регистрировались. Отметим, что накануне в регион завезли 51 тыс. доз вакцины «Вактривир» против кори, паротита и краснухи. Это самая крупная партия вакцины за последний год.
В России уровень заболеваемости корью за прошлый год вырос в 127 раз. Как полагают сами врачи, одной из главных причин роста является массовый отказ родителей от вакцинации.
Как следует из данных Роспотребнадзора, в прошлом году корью заразилось больше 12 тыс. человек. В расчете на 100 тыс. населения показатель составил 8,92 случая. Для сравнения — в 2022 году заболевших было лишь 1212 человек, или 0,07 случая на 100 тыс.. По регионам статистика не приводится. Последний раз такие высокие цифры регистрировались в 1994 году.
Вместе с тем ситуация с корью властями Свердловской области оценивается как благополучная. Главный специалист ведомства по медицинской профилактике Александр Харитонов считает, что в городе высокий охват вакцинации от этой инфекции.
ЕАН писал, что в прошлом году в Свердловской области наблюдался резкий подъем заболеваемости коклюшем. Официальные органы долго хранили молчание, пока редакция не опубликовала цифры из закрытой статистики.