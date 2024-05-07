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Операторов БПЛА начнут готовить в Самарском политехе

Набор уже открыт.

Подготовка операторов БПЛА — одно из направлений сотрудничества вуза с Самарским региональным отделением ДОСААФ России.

В институте дополнительного образования Самарского политеха разработали программу переподготовки «Пилотирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов весом до 30 кг». Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в пресс-службе вуза. Слушатели изучат основы управления БПЛА, познакомятся с нормативными актами в области эксплуатации беспилотников и обеспечения авиационной безопасности. Учебный курс рассчитан на 2,5 месяца. Занятия начнутся по мере комплектования групп. Выпускники программы получат диплом о профессиональной переподготовке.

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