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В воронежском селе Бондарево после обращения жителей сделали дорогу

Специалисты обустроили 3,4 км пешеходных дорожек.

Источник: Комсомольская правда

В селе Бондарево Кантемировского района после обращения жителей сделали дорогу и тротуар. Об этом рассказали в администрации сельского поселения.

Там пояснили, что по улице Школьной построили 3,4 км пешеходных дорожек. Здесь расположено образовательное учреждение. Теперь ученикам и жителям безопасно передвигаться вдоль автомобильной дороги.

О строительстве тротуара просил школьный коллектив. В результате, в рамках плана министерства дорожной деятельности области были проведены работы вдоль участка дороги регионального значения. В прошлом году обустроили 1,5 км, а в конце апреля проект полностью завершили.