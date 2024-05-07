В воронежском селе Бондарево после обращения жителей сделали дорогу

В селе Бондарево Кантемировского района после обращения жителей сделали дорогу и тротуар. Об этом рассказали в администрации сельского поселения.
Там пояснили, что по улице Школьной построили 3,4 км пешеходных дорожек. Здесь расположено образовательное учреждение. Теперь ученикам и жителям безопасно передвигаться вдоль автомобильной дороги.
О строительстве тротуара просил школьный коллектив. В результате, в рамках плана министерства дорожной деятельности области были проведены работы вдоль участка дороги регионального значения. В прошлом году обустроили 1,5 км, а в конце апреля проект полностью завершили.