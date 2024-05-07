В Калининграде рассказали, где посмотреть трансляцию Парада 9 Мая

На главной площади в Калининграде 9 мая состоится военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Начало в 10:00.
Прямую трансляцию торжественного события можно будет увидеть:
— на сайте и в официальных пабликах правительства Калининградской области: в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
— на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании: vk.com/vesti39 и t.me/gtrk_kaliningrad;
— на телеканале «Запад 24» (22-ая кнопка во всех кабельных операторах);
— на телеканале «Каскад» (21-ая кнопка) и на странице телекомпании.
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