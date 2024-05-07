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В Калининграде рассказали, где посмотреть трансляцию Парада 9 Мая

Калининградский парад начнется в 10:00 по местному времени.

На главной площади в Калининграде 9 мая состоится военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Начало в 10:00.

Прямую трансляцию торжественного события можно будет увидеть:

— на сайте и в официальных пабликах правительства Калининградской области: в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

— на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании: vk.com/vesti39 и t.me/gtrk_kaliningrad;

— на телеканале «Запад 24» (22-ая кнопка во всех кабельных операторах);

— на телеканале «Каскад» (21-ая кнопка) и на странице телекомпании.

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