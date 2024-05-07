За неделю в Самарской области 358 человек заболели коронавирусом

Стало известно, как складывается ситуация с коронавирусом в Самарской области. Так, за неделю, с 29 апреля по 5 мая 2024 года, в регионе выявили 358 новых случаев заболевания COVID-19.
Согласно порталу стопкоронавирус.рф, за неделю в регионе оказались госпитализированы 36 человек. За этот период летальных исходов не зафиксировано. Положительной динамикой является то, что число выздоровевших в области превысило количество заболевших. Так, за ту же неделю вылечились и побороли болезнь 363 жителя региона.
Помимо этого, показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за прошедшую неделю в России снизился на 31,2% по сравнению с предыдущей неделей.