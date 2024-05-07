Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Самарской области 358 человек заболели коронавирусом

В Самарской области число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как складывается ситуация с коронавирусом в Самарской области. Так, за неделю, с 29 апреля по 5 мая 2024 года, в регионе выявили 358 новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, за неделю в регионе оказались госпитализированы 36 человек. За этот период летальных исходов не зафиксировано. Положительной динамикой является то, что число выздоровевших в области превысило количество заболевших. Так, за ту же неделю вылечились и побороли болезнь 363 жителя региона.

Помимо этого, показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за прошедшую неделю в России снизился на 31,2% по сравнению с предыдущей неделей.

коронавирус