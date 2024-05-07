За неделю в Самарской области 358 человек заболели коронавирусом

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, за неделю в регионе оказались госпитализированы 36 человек. За этот период летальных исходов не зафиксировано. Положительной динамикой является то, что число выздоровевших в области превысило количество заболевших. Так, за ту же неделю вылечились и побороли болезнь 363 жителя региона.