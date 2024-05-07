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Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды с 9 по 11 мая

С 9 по 11 мая в Ростовской области ожидаются заморозки, нужно быть осторожными на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°

9, 10 и 11 мая в Ростовской области ожидается ухудшение погоды, в связи с этим водителям следует быть крайне осторожными на дорогах, предупреждают в региональном управлении Госавтоинспекции.

— По данным синоптиков, по ночам и утром возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −0,1 до −5 градусов, — уточнили в ведомстве.

Автолюбителям рекомендуют постоянно следить за скоростью, интервалом и дистанцией, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.

Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. Около дороги следует убирать гаджеты и обязательно смотреть по сторонам. Все действия должны быть предсказуемы для водителей.