Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды с 9 по 11 мая

9, 10 и 11 мая в Ростовской области ожидается ухудшение погоды, в связи с этим водителям следует быть крайне осторожными на дорогах, предупреждают в региональном управлении Госавтоинспекции.
— По данным синоптиков, по ночам и утром возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −0,1 до −5 градусов, — уточнили в ведомстве.
Автолюбителям рекомендуют постоянно следить за скоростью, интервалом и дистанцией, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной.
Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. Около дороги следует убирать гаджеты и обязательно смотреть по сторонам. Все действия должны быть предсказуемы для водителей.