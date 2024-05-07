В Калининграде на ул. Герцена посадили березы и ели

Патриотическая акция «Сад памяти», в рамках которой в Калининграде высаживают деревья, прошла в пятый раз. Вечером 6 мая в районе братской могилы советских воинов на ул. Герцена высадили березы и голубые ели. Об участии в акции рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
В Калининградской области в рамках акции «Сад памяти» за несколько лет высажено уже более 10 тысяч деревьев.
Акцию в России проводят с 2020 года. Цель — высадить в стране 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего советского солдата на фронтах Великой Отечественной войны.