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В Калининграде на ул. Герцена посадили березы и ели

Возле братской могилы советских воинов прошла памятная акция.

Источник: администрация Калининграда

Патриотическая акция «Сад памяти», в рамках которой в Калининграде высаживают деревья, прошла в пятый раз. Вечером 6 мая в районе братской могилы советских воинов на ул. Герцена высадили березы и голубые ели. Об участии в акции рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

В Калининградской области в рамках акции «Сад памяти» за несколько лет высажено уже более 10 тысяч деревьев.

Акцию в России проводят с 2020 года. Цель — высадить в стране 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего советского солдата на фронтах Великой Отечественной войны.

флора и фауна