В Калининграде на ул. Герцена посадили березы и ели

Патриотическая акция «Сад памяти», в рамках которой в Калининграде высаживают деревья, прошла в пятый раз. Вечером 6 мая в районе братской могилы советских воинов на ул. Герцена высадили березы и голубые ели. Об участии в акции рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.