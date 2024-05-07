В Екатеринбурге временно изменят 11 трамвайных маршрутов

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
18 и 19 мая трамваи не будут ходить по улицам Бебеля, Полежаевой и Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова». Изменения затронут маршруты № 6 (ЦПКиО — Машиностроителей), № 7 (Эльмаш — Вокзал — Семь ключей), № 10 (Семь ключей — ЦПКиО), 13 (Семь ключей — 40 лет ВЛКСМ), 17 (Кушвинская — Керамик), 19 (Машиностроителей — Волгоградская), 23 (Машиностроителей — Вокзал — 40 лет ВЛКСМ).
25 и 26 мая будет закрыто движение вагонов по улице Синяева и переулку Левшинскому от остановки «Кирова» до остановки «Красноуральская». Изменения коснутся маршрутов № 2 (Эльмаш — ВИЗ), 3 (ЦПКиО — Ленина — ВИЗ — ЦПКиО), № 11 (ВИЗ — Зеленый остров), № 19 (Машиностроителей — Волгоградская) и № 21 (ЦПКиО — Цирк — ВИЗ — ЦПКиО).
Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей. О том, как именно будут ходить трамваи, пока не сообщается.