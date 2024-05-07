В Екатеринбурге временно изменят 11 трамвайных маршрутов

18 и 19 мая трамваи не будут ходить по улицам Бебеля, Полежаевой и Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова». Изменения затронут маршруты № 6 (ЦПКиО — Машиностроителей), № 7 (Эльмаш — Вокзал — Семь ключей), № 10 (Семь ключей — ЦПКиО), 13 (Семь ключей — 40 лет ВЛКСМ), 17 (Кушвинская — Керамик), 19 (Машиностроителей — Волгоградская), 23 (Машиностроителей — Вокзал — 40 лет ВЛКСМ).