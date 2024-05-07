Стало известно, в какие страны переехали омичи в 2024 году

Омскстат опубликовал данные о миграции омичей с начала 2024 года. За этот период из региона уехали 2,6 тысячи человек. Из них 2,1 тысячи остались в России, а остальные 480 человек — уехали на постоянное место жительства в другие страны.
Омскстат проанализировал, куда переехали омичи.
На первом месте традиционно оказался Казахстан — туда уехали 293 омича. Второе место занял Узбекистан — туда перебрались 28 омичей. Ещё 27 человек уехали в Таджикистан.
В целом из нашего региона с начала года уезжали в Индию (19 человек), Германию (16 человек), Киргизию (19 человек), Армению (23 человека), Азербайджан (20 человек).