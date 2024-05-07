Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство спорта региона планирует переехать со стадиона «Нижний Новгород»

Новое место пока неизвестно.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Кабайло

Министерство спорта Нижегородской области планирует переехать с главного стадиона в столице Приволжья. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло в своем телеграм-канале.

— Не многие знают, но министерство спорта управляет стадионом и сейчас базируется на нём. В ближайшей перспективе планируем поменять место дислокации, но пока работаем здесь, — заявил Дмитрий Кабайло.

Министр назвал стадион «Нижний Новгород» мультиформатным пространством. Там проводят соревнования не только по футболу, но и другим видам спорта. Кроме того, на стадионе организуют городские праздники, а также события разных масштабов.

Дмитрий Кабайло также напомнил об экскурсиях по стадиону и призвал всех посетить их. Уточняется, что власти готовы к новым предложениям по развитию объекта.

Ранее мы писали, что Саша Илич из Сербии назначен на должность главного тренера ФК «Пари НН».