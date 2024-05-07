Министерство спорта региона планирует переехать со стадиона «Нижний Новгород»

Министерство спорта Нижегородской области планирует переехать с главного стадиона в столице Приволжья. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло в своем телеграм-канале.
— Не многие знают, но министерство спорта управляет стадионом и сейчас базируется на нём. В ближайшей перспективе планируем поменять место дислокации, но пока работаем здесь, — заявил Дмитрий Кабайло.
Министр назвал стадион «Нижний Новгород» мультиформатным пространством. Там проводят соревнования не только по футболу, но и другим видам спорта. Кроме того, на стадионе организуют городские праздники, а также события разных масштабов.
Дмитрий Кабайло также напомнил об экскурсиях по стадиону и призвал всех посетить их. Уточняется, что власти готовы к новым предложениям по развитию объекта.
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