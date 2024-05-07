Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали, где в Минске ограничат движение транспорта 9 Мая

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Мирончик рассказал журналистам, где в Минске ограничат движение транспорта 9 Мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«На прилегающей к местам проведения торжественных мероприятий территории в установленном порядке будет ограничено движение транспортных средств. При этом предусмотрены объездные маршруты и своевременное информирование об изменениях организации дорожного движения», — рассказал Сергей Мирончик.

По его словам, водителям необходимо заранее планировать места парковки автотранспорта и время выезда с учетом предполагаемых изменений.

«Так, во время проведения основных праздничных мероприятий в столице с 12.30 до окончания мероприятий на площади Победы и Октябрьской площади на проспекте Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова будет ограничено движение всех видов транспорта за исключением общественного, а также транспорта, который обслуживает специальные мероприятия, — отметил замначальника главного управления. — Кроме того, выход граждан со станции метрополитена “Площадь Победы” будет организован только в сторону проспекта Машерова, а проход на ритуальную площадку к Вечному огню с 11.30 будет запрещен до окончания мероприятий».

По завершении мероприятий в 23.00 в шести местах столицы состоится праздничный салют. «Места проведения праздничных салютов также будут находиться под нашим контролем», — дополнил Сергей Мирончик.