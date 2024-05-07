В МВД рассказали, где в Минске ограничат движение транспорта 9 Мая

«Так, во время проведения основных праздничных мероприятий в столице с 12.30 до окончания мероприятий на площади Победы и Октябрьской площади на проспекте Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова будет ограничено движение всех видов транспорта за исключением общественного, а также транспорта, который обслуживает специальные мероприятия, — отметил замначальника главного управления. — Кроме того, выход граждан со станции метрополитена “Площадь Победы” будет организован только в сторону проспекта Машерова, а проход на ритуальную площадку к Вечному огню с 11.30 будет запрещен до окончания мероприятий».