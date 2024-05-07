Где в Новороссийске перекроют дороги 9 Мая

В Новороссийске продолжают подготовку к предстоящему Дню Победы. Напомним, в этом году в городе-герое пройдет Парад. Но праздничное шествие состоится без зрителей.
Для проведения Парада, посвященного 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новороссийске ограничат движение транспорта. В мэрии города-героя рассказали, где будут перекрыты дороги.
Так, с 5:00 до 14:00 будут перекрыты четная и нечетная стороны Анапское шоссе на участке от улицы Тобольской до Кутузовского кольца.
На этот период перекроют улицы Магистральную на участке от Мира до Кутузовского кольца, улицу Кутузовскую на участке от Видова до Кутузовского кольца, улицу Сипягина на участке от Чайковского до Кутузовской, улицу Чайковского (сквер) на участке от Сипягина до Советов.
Движение по четной и нечетной сторонам улицы Советов ограничат на участке от улицы Кутузовской до улицы Революции 1905 года. Улицу Леднева перекроют на участке от улицы Советов до улицы Мира, улицу Свободы — на участке от улицы Энгельса до улицы Советов и от улицы Советов до улицы Мира.
По улице Рубина будет перекрыт участок от улицы Коммунистической до улицы Советов, по улице Новороссийской Республики — участки от улицы Коммунистической до улицы Советов и от улицы Советов до улицы Мира.
С 9:30 до 14:00 водители не проедут по улице Революции 1905 года на участке от улицы Мира до улицы Советов.
Водителей предупредили и о возможной эвакуации автомобилей. В городе-герое будут забирать автомобили, припаркованные на участках, задействованных для проведения мероприятий.
Так, жителей и гостей города просят не оставлять автомобили на этих участках с 23:00 8 мая до 14:00 9 мая. Это территории по улицам Магистральной на участке от Мира до Кутузовского кольца, Кутузовской на участке от Кутузовского кольца до Видова, Анапское шоссе на участке от Московской до Кутузовского кольца, Советов по четной и нечетной сторонам на участке от Кутузовского кольца до Революции 1905 года.
Парковку ограничат по улице Леднева на участке от Мира до Советов, улице Свободы на участке от Мира до Видова, улице Новороссийской республики на участке от Мира до Энгельса, улице Верейского на участке от Советов до Видова, улице Рубина на участке от Советов до Энгельса, улице Революции 1905 года на участке от Мира до Энгельса.
Кроме того, в городе могут эвакуировать автомобили, припаркованные вокруг здания по улице Советов, д. 18.
«В целях обеспечения антитеррористической безопасности транспортные средства с указанных участков улично-дорожной сети будут перемещены в принудительном порядке», — уточнили в МЦУ Новороссийска.