Где в Новороссийске перекроют дороги 9 Мая

Так, жителей и гостей города просят не оставлять автомобили на этих участках с 23:00 8 мая до 14:00 9 мая. Это территории по улицам Магистральной на участке от Мира до Кутузовского кольца, Кутузовской на участке от Кутузовского кольца до Видова, Анапское шоссе на участке от Московской до Кутузовского кольца, Советов по четной и нечетной сторонам на участке от Кутузовского кольца до Революции 1905 года.