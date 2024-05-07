Зрителей пустят на парад Победы в Волгограде 9 мая

В Волгограде в День Победы 9 мая 2024 года праздничные мероприятия состоятся при усиленных мерах безопасности. Однако парад Победы на площади Павших Борцов все же пройдет в обычном режиме. Зрителей пустят не только на трибуны по пригласительным. Посмотреть военный парад жители и гости города смогут со стороны Аллеи Героев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.
— Проход зрителей на парад будет осуществляться со стороны Аллеи Героев, — рассказали в обладмине.
Мест с хорошей видимостью на площадь Павших Борцов, где во время парада 9 мая 2024 танк Т-34 возглавит колонну военной техники и промаршируют более тысячи военных, силовиков, кадет, курсантов и юнармейцев, на Аллее Героев немного. На входе поставят рамки.
Места на трибунах во время парада в Волгограде займут ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Сталинграда, участники СВО, члены семей героев-участников СВО, общественники, а также родители юных участников парада. Они пройдут на площадь по пригласительным билетам.