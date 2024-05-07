Зрителей пустят на парад Победы в Волгограде 9 мая

В Волгограде в День Победы 9 мая 2024 года праздничные мероприятия состоятся при усиленных мерах безопасности. Однако парад Победы на площади Павших Борцов все же пройдет в обычном режиме. Зрителей пустят не только на трибуны по пригласительным. Посмотреть военный парад жители и гости города смогут со стороны Аллеи Героев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.