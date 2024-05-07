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Медики будут получать по 2 млн рублей за переезд в Златоуст

В Златоусте увеличили сумму подъемных для врачей.

Источник: Комсомольская правда

В Златоусте на 500 тыс. рублей увеличили сумму подъемных для приезжающих в город медиков. Теперь единовременная выплата составит 2 млн рублей. Как сообщает «ФедералПресс», постановление об увеличении выплат подписал мэр города Максим Пекарский. Средства возьмут из местного бюджета.

— В Златоусте уже несколько лет действует муниципальная программа по привлечению врачебного персонала, но его по-прежнему не хватает, — объяснил Максим Пекарский.

Мэр уточнил, что за прошлый год в Златоуст переехали восемь врачей: хирург, онколог, кардиолог, эпидемиолог, стоматолог, отоларинголог, а также два психиатра.

медицина