Медики будут получать по 2 млн рублей за переезд в Златоуст

В Златоусте на 500 тыс. рублей увеличили сумму подъемных для приезжающих в город медиков. Теперь единовременная выплата составит 2 млн рублей. Как сообщает «ФедералПресс», постановление об увеличении выплат подписал мэр города Максим Пекарский. Средства возьмут из местного бюджета.