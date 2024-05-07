Михалков раскритиковал судившегося с ветераном СВО депутата Госдумы

Суд частично удовлетворил иск парламентария, обязав Рассказова выплатить 500 тысяч рублей. «Я не хочу давать моральную оценку всему этому конфликту, это дело суда, прокуратуры, кого угодно. Но правомерны действия обиженного, оскорбленного депутата? Ну конечно, вполне допускаю это (…) А ведь блогер — участник СВО, при этом запрашиваемая Семигиным сумма была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы этот блогер, не дай Бог, был бы убит на фронте (…) Вот это соотношение — насколько оно правомочно?» — задался вопросом режиссер.