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13 мая в одном из кузбасских городов завершается отопительный сезон

Условием окончания отопительного сезона является среднесуточная температура не ниже +8.

С 13 мая в Мысках завершают отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев.

«С утра понедельника начнём перекрывать подачу тепла потребителям от Томь-Усинской ГРЭС», — пишут ресурсники.

СГК Кузбасса напомнили, что условием окончания отопительного сезона является среднесуточная температура не ниже +8°С в течение 5 суток подряд.

В 2023 году, например, отопительный сезон завершился 15 мая в Новокузнецке, 17 мая в Кемерове, в 2022 году — 13 мая в обоих городах, а в 2021 году — 12 мая в Кемерове, 14 мая в Новокузнецке.