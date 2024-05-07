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В Калининграде планируют тестировать электромаршрутки

Власти ведут переговоры с производителями.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде планируют тестировать электромаршрутки. Об этом журналистам рассказал вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

Сейчас с представителями компаний договариваемся о том, чтобы несколько электробусов передать нам, чтобы мы могли их обкатать на наших улицах и понять, как они в быту, в жизни, в эксплуатации, чтобы можно было в дальнейшем подходить к обновлению. Мы сейчас говорим про электробусы малого класса, это маршрутки — они низкопольные, городские, хорошие, на электрической тяге, — сказал Александр Рольбинов.

Летом 2020 года в Калининграде тестировали большой электробус предприятия «Волгабас». Технику опробовали на разных маршрутах города в течение 20 дней. После опытной эксплуатации транспорт вернули владельцу.

Специалисты остались довольны результатами. Однако закупать электробусы отказались.