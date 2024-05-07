В Калининграде планируют тестировать электромаршрутки

Сейчас с представителями компаний договариваемся о том, чтобы несколько электробусов передать нам, чтобы мы могли их обкатать на наших улицах и понять, как они в быту, в жизни, в эксплуатации, чтобы можно было в дальнейшем подходить к обновлению. Мы сейчас говорим про электробусы малого класса, это маршрутки — они низкопольные, городские, хорошие, на электрической тяге, — сказал Александр Рольбинов.