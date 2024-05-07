В администрации Перми рассказали, какие районы обработали от клещей

В Перми от клещей обработаны все кладбища, кроме Заозерского и кладбища на Кислотных дачах. Об этом сообщает администрация Перми.
— Обработка приостановлена из-за плохих погодных условий — дожди, снег, мокрая поверхность. При наступлении благоприятных погодных условий обработка территорий кладбищ продолжится, — объяснили в городской администрации.
Кроме этого, на сегодня, 7 мая, от клещей обработали парки и скверы всех районов города, кроме Свердловского. Там, согласно графика, обработка запланирована на 8 мая. Также от клещей обработают шесть участковых лесничествах города.
— Обработка проходит городских лесах в тех местах, где чаще всего гуляют жители: экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные на границе с лесом, участки дорожно-тропиночной сети. В связи с неблагоприятной погодой (дождливая погода, минусовая температура) период проведения обработки сместился до возникновения благоприятных погодных условий, — сообщили в пресс-службе мэрии.