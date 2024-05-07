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Где запустят салют в Новороссийске 9 Мая

Артиллерийский салют запустят в Новороссийске 9 Мая.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

Одним из главных событий празднования Дня Победы в Новороссийске станет праздничный артиллерийский салют. Залпы прозвучат с Западного мола. Салют, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 22:00.

Салют в Новороссийске 9 Мая 2024 года: где посмотреть, во сколько начнется, лучшие площадки.

Праздничный салют пройдет с Западного мола. Его длина достигает больше километра. Так что увидеть салют можно, находясь в любом месте набережной. Первые залпы прозвучат уже в 22:00.

В течение всего дня в Новороссийске будут проводить тематические мероприятия. Празднование 9 Мая начнут с традиционного Парада, посвященного 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но, напомним, шествие состоится без зрителей.

В 10:00 прозвучит Выстрел Памяти с крейсера Михаил Кутузов. Он даст старт праздничному Параду. Проход расчетов и техники покажут в прямом эфире на региональных телеканалах.

«Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, начнутся в 11:30 у мемориала воинам — малоземельцам и продолжатся у ДК села Мысхако», — рассказали в администрации Новороссийска.

Для жителей и гостей города подготовили программу «Победная весна». В12:00 во всех внутригородских районах Новороссийска начнут работу Солдатские привалы с угощениями, праздничными локациями и тематическими мероприятиями.

А в парке им. Фрунзе состоится акция «Синий платочек» в память о женщинах войны. Начало — в 13:00.