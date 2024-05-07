Метростроевцы рассказали о работах в районе площади Свободы

Строительство демонтажных камер для тоннелепроходческих щитов продолжается на площадке в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Напомним, вместо заливных свай там применяется технология «стена в грунте». Строители уже отправили под землю три тысячи кубометров бетона и свыше 420 тонн металлоконструкций.
«На площади Свободы по периметру котлована формируются специальные траншейные “шахты” глубиной до 30 метров. Каждая траншея состоит из “захваток” — участков, где ведутся строительные работы», — рассказали специалисты.
Согласно информации, вертикальные «захватки» появляются благодаря грейферу. Во время работы участок траншеи заполняют специальной суспензией для обеспечения устойчивости стенок. Для придания прочности «стены в грунте» в «захватку» погружают металлический арматурный каркас. На заключительном этапе работ конструкцию заливают бетоном.
Ранее метростроевцы рассказали о «каше», которая выходит из-под щита при проведении горно-проходческих работ во время строительства метро.