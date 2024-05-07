Метростроевцы рассказали о работах в районе площади Свободы

Согласно информации, вертикальные «захватки» появляются благодаря грейферу. Во время работы участок траншеи заполняют специальной суспензией для обеспечения устойчивости стенок. Для придания прочности «стены в грунте» в «захватку» погружают металлический арматурный каркас. На заключительном этапе работ конструкцию заливают бетоном.