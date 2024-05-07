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Патриарх Кирилл заявил, что служение президента должны сопровождать «дерзновение и сила»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны, должно сопровождаться «дерзновением и силой», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после молебна в Благовещенском соборе по случаю вступления президента РФ Владимира Путина в должность.

Источник: РИА "Новости"

«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, — с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить, может быть, иногда через то, через что в обычной жизни как бы и переступить невозможно. Но вот это дерзновение и сила должны сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны», — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл
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