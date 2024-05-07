Патриарх Кирилл заявил, что служение президента должны сопровождать «дерзновение и сила»

«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, — с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить, может быть, иногда через то, через что в обычной жизни как бы и переступить невозможно. Но вот это дерзновение и сила должны сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны», — сказал патриарх.