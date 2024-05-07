Бежал в буран перед вездеходом: спасатель из Казахстана получил орден

В феврале этого года, во время бурана в Актюбинской области, Нурболат Тажигулов поочередно с другими спасателями бежал 18 километров перед вездеходом, показывая водителю дорогу для спасения больной женщины. Видимость при этом была нулевая.
Как сообщается, Нурболат Тажигулов работает спасателем в Мугалжарском районе. В тот февральский день им поступило сообщение, что пожилой женщине из села Басшили нужна медицинская помощь, а добраться в райбольницу никак нельзя. Однако четверо спасателей выехали к ней на вездеходе. В итоге женщину, к которой на помощь спешили спасатели, доставили в больницу и оказали помощь.
«Ветер был сильный, шел густой снег, мело, дороги не видно, вездеход мог сойти с пути. И мы по очереди выходили из машины, бежали перед “Трэколом”, показывали водителю дорогу, и так 18 километров до самого поселка. Обратно — то же самое. Буран стих только ночью», — вспоминает Нурболат Тажигулов.
Спасателю 28 лет. Родился и вырос он в Кандыагаше. С детства мечтал о настоящей мужской профессии, так после армии пришел в ДЧС, заочно окончил вуз. Нурболат Тажигулов, командир отделения ДЧС Актюбинской области, получил орден «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева.
«В семье нас четверо, есть сестра и два брата. Я не женат», — смеется Нурболат и признается, что, поехав за наградой, впервые побывал в Астане.
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