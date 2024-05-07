Бежал в буран перед вездеходом: спасатель из Казахстана получил орден

Как сообщается, Нурболат Тажигулов работает спасателем в Мугалжарском районе. В тот февральский день им поступило сообщение, что пожилой женщине из села Басшили нужна медицинская помощь, а добраться в райбольницу никак нельзя. Однако четверо спасателей выехали к ней на вездеходе. В итоге женщину, к которой на помощь спешили спасатели, доставили в больницу и оказали помощь.