9 мая в Новосибирске выпустят дополнительный общественный транспорт

В Новосибирске в День Победы для развоза горожан после праздничных мероприятий выведут дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Площадки для доставки жителей в отдалённые районы будут организованы на остановках «М. “Речной вокзал”, “М. “Площадь Маркса”,”Магазин “Кристалл”, “М. “Студенческая”, “Площадь им. Калинина” и “Вокзал “Новосибирск-Главный”..
Также дополнительный рейс совершит трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева» и маршрутка № 90 «Магазин “Золотая Нива” — Цветущая Плющиха».
Кроме того, 9 мая до часа ночи будет работать Новосибирский метрополитен. Также АО «Экспресс-пригород» назначит дополнительные вечерние электрички до Пригородного простора, Издревой и Искитима.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в День Победы в Новосибирске прозвучит артиллерийский салют.