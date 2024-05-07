Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода резко остыла: какая температура в Черном и Азовском морях

СОЧИ, 7 мая, ФедералПресс. Разогретые моря на Юге России резко остыли после значительного снижения температуры воздуха: похолодание на Кубани сказалось на температуре воды в Черном и Азовском морях.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°

«В конце апреля температура воды в Азовском море достигла +19 градусов, а в мае упала до +16 градусов. Черное море также остыло», — следует из данных синоптиков.

В апреле жаркое солнце смогло нагреть воду на Черноморском побережье до +18…+19 градусов, однако в мае даже воздух не может прогреться до этих значений.

В итоге температурный максимум на начало рабочей недели зафиксирован у берегов Сочи, там +17 градусов, передает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На пляжах Геленджика и Туапсе +15, в Анапе и Новороссийске — до +14 градусов.

Азовское море у берегов Ейска и Темрюка остыло до +16 градусов.

Ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение по заморозкам.