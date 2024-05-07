Вода резко остыла: какая температура в Черном и Азовском морях

«В конце апреля температура воды в Азовском море достигла +19 градусов, а в мае упала до +16 градусов. Черное море также остыло», — следует из данных синоптиков.
В апреле жаркое солнце смогло нагреть воду на Черноморском побережье до +18…+19 градусов, однако в мае даже воздух не может прогреться до этих значений.
В итоге температурный максимум на начало рабочей недели зафиксирован у берегов Сочи, там +17 градусов, передает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На пляжах Геленджика и Туапсе +15, в Анапе и Новороссийске — до +14 градусов.
Азовское море у берегов Ейска и Темрюка остыло до +16 градусов.
Ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение по заморозкам.