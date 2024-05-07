Вода резко остыла: какая температура в Черном и Азовском морях

В итоге температурный максимум на начало рабочей недели зафиксирован у берегов Сочи, там +17 градусов, передает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На пляжах Геленджика и Туапсе +15, в Анапе и Новороссийске — до +14 градусов.