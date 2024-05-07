В Перми власти официально разрешили наносить граффити на домах города

Художники из Московской области Артема Благовестов и Александр Смирнов, а также пермяки Александр Чудинов и Алексея Besto нанесут свои композиции на тепловые пункты: московский дуэт — картину «Подаривший небо» на торцевую сторону промышленного объекта на ул. Кабельщиков, 17, Александр Чудинов — патриотичное полотно «Пермь — промышленный центр» на фасаде здания на ул. Янаульской, 7.