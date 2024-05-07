В Перми власти официально разрешили наносить граффити на домах города

В ближайшее время на зданиях Перми официально появятся граффити. Городские власти дали добро на размещение рисунков пяти победителям фестиваля «Граффити-Пермь.2024».
Для участия в конкурсе приняли 33 заявки от художников из Мурманска, Московской области и Пермского края. Эксперты выбрали для реализации пять проектов.
К работе над граффити на ул. Островского, 111 приступят Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий, которые украсят дом граффити «Дорога к счастью проходит через Пермь». «Обвинская роспись» пермской художницы Надежды Пановой украсит фасад дома на ул. Ольховской, 6.
Художники из Московской области Артема Благовестов и Александр Смирнов, а также пермяки Александр Чудинов и Алексея Besto нанесут свои композиции на тепловые пункты: московский дуэт — картину «Подаривший небо» на торцевую сторону промышленного объекта на ул. Кабельщиков, 17, Александр Чудинов — патриотичное полотно «Пермь — промышленный центр» на фасаде здания на ул. Янаульской, 7.
Пожалуй, самой знаковой для Перми станет работа «Ош» Алексея Besto на ш. Космонавтов, 171а. Он изобразит медведя Ош — хозяина леса и покровителя коми-пермяковкотроый будет символизировать силу, мудрость и справедливость.
В городской администрации пояснили, что Алексей Подсевалов Besto — один из самых опытных региональных стрит-арт художников. Он уже выполнял авторские граффити в рамках празднования 300-летия Перми на домах по улицам Чкалова, 46 и 48, Панфилова, 14.
Оператором фестиваля выступает Центральный выставочный зал Перми.