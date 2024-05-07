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Кузбасские чиновники ответили, что будет с юргинским «Юрмашем»

Житель области спросил, когда запустят в работу машиностроительный завод.

Министерство промышленности и торговли Кузбасса ответило на вопрос жителя региона о том, что будет с «Юрмашем». Мужчина поинтересовался в соцсетях губернатора Сергея Цивилева, когда завод запустят в работу.

«Процедура возобновления производства продукции, в том числе работ по расконсервации оборудования, ремонту цехов, не представляется возможным в связи с нахождением ООО “Юргинский машзавод” в стадии конкурсного производства», — ответили сотрудники министерства.

Власти напомнили, что градообразующее предприятие признали банкротом в сентябре 2020 года. Было открыто конкурсное производство. Сейчас на заводе завершили проведение инвентаризации имущества должника и оценивают имущество.

В 2022 году после полуторагодовалого простоя Югринский машиностроительный завод приступил к работе. Год назад на предприятии работали три цеха по изготовлению и ремонту гидрооборудования для ГШО, механосборочный цех, а также единственный в России испытательный стенд.