Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Новосибирска экстренно сел в Казани из-за отказа двигателя

Авиационный инцидент произошел накануне. Airbus A320, выполнявший регулярный дневной рейс из Новосибирска в Казань, спустя почти три часа полета объявил сигнал «Срочность» и доложил об отказе левого двигателя.

Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Спустя 20 минут самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани. В настоящее время воздушное судно отстранили от полетов. Обратный рейс S75036 Казань — Новосибирск был отменен.