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В Златоусте возобновили отопительный сезон

В городе заново растапливают котельные.

Сегодня, 7 мая, глава города Златоуста Челябинской области Максим Пекарский распорядился возобновить в округе отопительный сезон. Причиной такого решения стали вернувшиеся на Южный Урал холода, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой Telegram-канал мэра.

«Ресурсоснабжающие организации уже приступили к запуску систем, прошу управляющие компании оперативно отрегулировать внутридомовые коммуникации», — написал Пекарский.

Глава муниципалитета не уточнил, как долго будут отапливать дома и соцобъекты. По его словам, котельные снова перейдут на летний режим, как только потеплеет.

Ранее мы писали, что в конце минувшей недели власти Трехгорного отменили изданное было постановление о завершении отопительного сезона и продлили его еще на неделю — до 16 мая. Произошло это как раз накануне накрывших регион снегопадов.

ЖКХ