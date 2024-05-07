Свердловчан предупредили об активности гадюк. Но, как объясняют эксперты, это сезонное явление. С приходом потепления, с конца апреля по май у змей начинается брачный период.
— Низкие перепады температур никак не связаны с тем, что люди стали замечать змей. Апрель-май — период брачного сезона у пресмыкающихся. Гадюк замечают на дачах. Грызуны — основной корм для гадюк — прячутся в заросшей траве и неубранном мусоре на участках. Змеи начинают охоту и заползают на участки, — рассказала бывшая сотрудница Екатеринбургского зоопарка, а ныне ведущий зоотехник Тульского экзотариума Дарья Змеева.
Не провоцировать и пройти мимо — главное правило при встрече со змеёй. Гадюки довольно пугливы, поэтому предпочтут спрятаться от человека. Во время похода в лес, нужно надевать закрытую одежду и обувь, чтобы случайно не наткнутся на змею в траве.
Если гадюка все-таки укусила, нужно сохранять спокойствие и меньше двигаться, чтобы яд не распространялся по организму. Можно попробовать отсосать яд из раны, чтобы предотвратить опасность его распространения по ЖКТ. Далее следует принять лекарство против аллергии и обратиться в токсикологию, там сделают сыворотку против укуса змеи, но она будет эффективна только в первые часы.
— Для здорового человека без хронических заболеваний и аллергии укус гадюки не смертелен. Нужно уметь грамотно оказывать первую помощь. Категорически запрещено пить алкоголь. В организме и так есть яд, алкоголь только ухудшит ситуацию. Накладывать жгут на место укуса также нельзя, это может привести к большим осложнениям, вплоть до гангрены укушенной конечности, — рассказала заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова.
Активность змей снизится после завершения брачного сезона в мае. В летний период они станут менее заметными.