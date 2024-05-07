Свердловчан предупредили об активности гадюк

Если гадюка все-таки укусила, нужно сохранять спокойствие и меньше двигаться, чтобы яд не распространялся по организму. Можно попробовать отсосать яд из раны, чтобы предотвратить опасность его распространения по ЖКТ. Далее следует принять лекарство против аллергии и обратиться в токсикологию, там сделают сыворотку против укуса змеи, но она будет эффективна только в первые часы.