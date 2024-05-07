В Краснодаре отремонтировали дороги к кладбищам в преддверии Радоницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. В городе обновили и асфальтированное, и гравийное покрытие.
Так, ямочный ремонт завершили по улице Круговой при движении от улицы Красных Партизан к Славянскому кладбищу, по улице Советской к кладбищу в 1-ом отделении Учхоза «Кубань», по улице Краснодарской к кладбищу в поселке Лазурном, от улицы Центральной к новому городскому кладбищу в хуторе Копанском.
Обновлены участки дорог по улице им. Мичурина к кладбищу в хуторе Ленина, по улице Народной от дома № 50 до дома № 78 к кладбищу по улице Народной, в проезде от улицы Базарной до улицы Красной к кладбищу в станице Старокорсунской.
Гравийное покрытие привели в порядок по улице Круговой от храма Преподобного Илии Муромского до асфальтобетонного покрытия по пути к Славянскому кладбищу. Участки обновлены по улице Народной от дома № 78 до улицы Екатеринодарской к кладбищу по ул. Народной, по улице Осокина к кладбищу в поселке Индустриальном.
Специалисты отремонтировали улицу Базарную от улицы Закрытой до улицы Интернациональной к кладбищу в станице Старокорсунской, проезд от автодороги регионального значения через кладбище в хуторе Ленина.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре запустят временные автобусы на Радоницу. Число трамваев, троллейбусов и автобусов увеличат в городе с 12 по 14 мая.