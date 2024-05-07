В Краснодаре отремонтировали дороги к кладбищам в преддверии Радоницы

Так, ямочный ремонт завершили по улице Круговой при движении от улицы Красных Партизан к Славянскому кладбищу, по улице Советской к кладбищу в 1-ом отделении Учхоза «Кубань», по улице Краснодарской к кладбищу в поселке Лазурном, от улицы Центральной к новому городскому кладбищу в хуторе Копанском.