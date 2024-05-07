Жители Самары в мае 2024 года попросили включить отопление

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях поинтересовались, не планируют ли коммунальные службы включить отопление в домах, поскольку в квартирах холодно, люди начинают заболевать.
Представители департамента городского хозяйства Самары 6 мая 2024 года ответили, что отопительный сезон уже завершен. Подключение центрального отопления — это трудоемкий процесс, и ему предшествует масштабная подготовка.
— Она уже началась, и будет продолжаться до его наступления осенью. Наберитесь, пожалуйста, терпения, ведь небольшое похолодание долго не продлится, — обратились они к гражданам.
Кто-то в комментариях заметил, что в некоторых городах, включая Москву, отопление в дома все же дали.