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Жители Самары в мае 2024 года попросили включить отопление

Такое пожелание они высказали главе региона в соцсетях.

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях поинтересовались, не планируют ли коммунальные службы включить отопление в домах, поскольку в квартирах холодно, люди начинают заболевать.

Представители департамента городского хозяйства Самары 6 мая 2024 года ответили, что отопительный сезон уже завершен. Подключение центрального отопления — это трудоемкий процесс, и ему предшествует масштабная подготовка.

— Она уже началась, и будет продолжаться до его наступления осенью. Наберитесь, пожалуйста, терпения, ведь небольшое похолодание долго не продлится, — обратились они к гражданам.

Кто-то в комментариях заметил, что в некоторых городах, включая Москву, отопление в дома все же дали.

ЖКХ