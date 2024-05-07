Прогулки на речных трамвайчиках подорожали в Нижнем Новгороде

«Речные прогулки — отличный вариант отдыха для каждого. Семьей или веселой компанией, парой или в одиночку — понравится всем», — так туристов приглашают на речные прогулки в компании «ВодоходЪ».
На маршрутах у данного перевозчика стоимость прогулки по реке на теплоходах «Москва-143» и «Нева-4» повысилась на 16% в будни. В 2024 году билет обойдется в 700 рублей. Также дороже стали поездки в выходные дни — на 35% (950 рублей).
В будние дни, кроме пятницы, часовая речная прогулка на теплоходах «Сура», «КолесовЪ» и «ДоброходЪ» от компании «Гама» стала дороже минимум на 40%. Так, если в прошлом году за билет необходимо было заплатить 250−500 рублей в зависимости от времени отправления судна, то в 2024 году ценник вырос до 700 рублей. С пятницы по воскресенье поездка на речном трамвае стала затратнее минимум на 33% — 800 рублей в текущем году против 400−600 рублей в сезоне навигации 2023-го.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, куда можно отправиться в короткое экскурсионное путешествие по воде или длительный круиз из Нижнего Новгорода.