Прогулки на речных трамвайчиках подорожали в Нижнем Новгороде

В будние дни, кроме пятницы, часовая речная прогулка на теплоходах «Сура», «КолесовЪ» и «ДоброходЪ» от компании «Гама» стала дороже минимум на 40%. Так, если в прошлом году за билет необходимо было заплатить 250−500 рублей в зависимости от времени отправления судна, то в 2024 году ценник вырос до 700 рублей. С пятницы по воскресенье поездка на речном трамвае стала затратнее минимум на 33% — 800 рублей в текущем году против 400−600 рублей в сезоне навигации 2023-го.