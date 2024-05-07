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Прогулки на речных трамвайчиках подорожали в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде популярностью пользуются речные прогулки по Оке и Волге. Услуги в этой сфере предлагают несколько перевозчиков. «ФедералПресс» сравнил стоимость прогулки продолжительностью от одного до полутора часов в 2023 и 2024 годах и выяснил, что в текущем сезоне покупка билета обойдется нижегородцам и гостям города дороже. Рост стоимости составил от 16% до 40%.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Речные прогулки — отличный вариант отдыха для каждого. Семьей или веселой компанией, парой или в одиночку — понравится всем», — так туристов приглашают на речные прогулки в компании «ВодоходЪ».

На маршрутах у данного перевозчика стоимость прогулки по реке на теплоходах «Москва-143» и «Нева-4» повысилась на 16% в будни. В 2024 году билет обойдется в 700 рублей. Также дороже стали поездки в выходные дни — на 35% (950 рублей).

В будние дни, кроме пятницы, часовая речная прогулка на теплоходах «Сура», «КолесовЪ» и «ДоброходЪ» от компании «Гама» стала дороже минимум на 40%. Так, если в прошлом году за билет необходимо было заплатить 250−500 рублей в зависимости от времени отправления судна, то в 2024 году ценник вырос до 700 рублей. С пятницы по воскресенье поездка на речном трамвае стала затратнее минимум на 33% — 800 рублей в текущем году против 400−600 рублей в сезоне навигации 2023-го.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, куда можно отправиться в короткое экскурсионное путешествие по воде или длительный круиз из Нижнего Новгорода.